Митрополит Епифаний поблагодарил Порошенко за томос

Митрополит Епифаний поблагодарил всех причастных к получению томоса. Фото: Politeka

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний поблагодарил пятого президента Украины Петра Порошенко и всех причастных к получению Украиной томоса об автокефалии.

Епифаний отметил, что когда Украинская Православная Церковь была включена в Диптих как равноправная автокефальная Церковь-Сестра, осуществилась мечта мечта многих поколений и миллионов верующих украинцев. Об этом предстоятель ПЦУ написал на своей странице в Facebook

"Это событие - плод труда очень многих, в том числе и тогдашнего главы государства Петр Порошенко. Долгое время, фактически три десятилетия, украинские иерархи, духовенство и верующие обращались к государству с просьбой поддержать движение за духовную независимость, защитив довершение дела от помех со стороны внешних противников. И пятый президент Украины услышал эти обращения и вместе с парламентариями, членами правительства, дипломатами сделал очень много для того, чтобы 6 января, в Навечерие Рождества Христова, томос прибыл в Украину ", - подчеркнул Епифаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Епифаний проводит рождественское богослужение: онлайн-трансляция

"Благодарю вас, Петр Алексеевич, и всем государственным деятелям, которые помогли Церкви утвердить навсегда свое историческое и каноническое право на автокефалию", - добавил митрополит.

6 января 2020 года исполняется год со дня получения Украиной томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Год назад в Стамбуле состоялась церемония передачи томоса об автокефалии объединенной Украинской православной церкви митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.