Мировые СМИ остро отреагировали на обвинения пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом пишет издание "Буквы", собравшее статьи самых популярных информационных агентств мира.

Британская The Guardian пишет: "Предыдущий президент Украины Петр Порошенко предстал перед судом по обвинению в государственной измене, которое, по его словам, является политически мотивированным, по делу, которое встревожило западных союзников страны. Порошенко, проевропейский политик, критиковавший Москву, отверг обвинения и обвинил прокуратуру в позорных действиях и расколе страны.

Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт назвал обвинения "явно политическими". Бильдт сказал, что любая попытка поместить Порошенко под домашний арест нанесет большой вред внутренней сплоченности Украины.

Американское финансовое издание Bloomberg отметило, что действия действующего президента Владимира Зеленского вызывают нестабильность на фоне предполагаемой эскалации конфликта, спровоцированной российской стороной. "Юридическое противостояние, которое навязывает администрация президента Владимира Зеленского, вызывает определенную политическую нестабильность в регионе, поскольку российский лидер Владимир Путин стягивает войска на восточную границу Украины, что побудило западных союзников к заявлениям об угрозах полномасштабного вторжения. Порошенко руководил Украиной в течение пяти лет после революции на Майдане 2014 года, в результате которого был свергнут поддерживаемый Кремлем лидер страны. Теперь его обвиняют в покупке угля у сепаратистов на Донбассе на востоке Украины.

Американское издание Washington Post сообщает: по мнению экс-президента Украины Петра Порошенко, вернувшегося в понедельник на родину, обвинения его в государственной измене политически мотивированы. Это противостояние, по мнению наблюдателей, может привести к опасному разделу Украины, пока российские силы концентрируются на границе. Пока Порошенко сидел на слушаниях по поводу его содержания под стражей, его сторонники митинговали возле здания суда, а приехавшая в Киев двухпартийная группа из семи американских сенаторов провела брифинг в гостинице всего за несколько сотен метров и выразила свою обеспокоенность.

"Я говорю за себя - я, безусловно, обеспокоен выборочным правосудием и, безусловно, обеспокоен преследованием политических оппонентов", - сказал сенатор Крис Мерфи (штат Коннектикут), добавив, что украинская система правосудия должна гарантировать, что верховенство закона было соблюдено.

Сенатор Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут) предупредил о потенциальном дестабилизирующем эффекте, который это дело может оказать на страну, которая столкнулась с "серьезным вредом и опасностью, которую представляет Владимир Путин".

"В первую очередь это танки, артиллерия и войска, которые могут прогреметь по дорогам Украины", - сказал Блюменталь. "Но так же это может быть и гибридная, подковерная борьба "разделяй и властвуй."

"Наряду с десятками других уголовных расследований в отношении Порошенко во время президентства Зеленского, эти дела встревожили западных сторонников Украины, которые опасаются внутренней политической нестабильности в то время, когда страна сталкивается с угрозой примерно 100 000 российских войск, сосредоточенных вдоль ее границ" деловое издание Financial Times.