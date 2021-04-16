Мир в Донбассе может зависеть от членства Украины в НАТО

Зеленский считает, что членство НАТО может вернуть мир. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский считает, что предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО может открыть возможности для возвращения мира.

"Сегодня Украина нуждается в действии. И лучше всего для этого - дать нам План действий по членству в НАТО", - заявил Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica.

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Президент акцентировал, что Вооруженные силы Украины сдерживают агрессию в Европе, украинская армия постоянно совершенствуется, и это "точно не секрет для тех наших друзей из НАТО".

"Мы понимаем, что Украина должна соответствовать стандартам НАТО, и проводим необходимые реформы. Однако нельзя сводить все только к реформам, и особенно сейчас, когда явно не реформы способны не допустить расширения российской агрессии", - считает Зеленский.

Президент Зеленский считает, что Украина не может все время находиться за полшага к членству в ЕС и НАТО. Он отметил, что если Евросоюз считает Украину членом европейской семьи, то должен действовать соответственно.