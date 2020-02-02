Мир на Донбасс принесет не "формула Штайнмайера", а миротворцы ООН - Порошенко

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Власти Российской Федерации стремится восстановить Советскую империю в новом формате, и агрессия в Донбассе это лишь часть стратегического плана Путина. Именно поэтому Кремль любой ценой пытается оставить за собой контроль части российско-украинской границы. Зато Украине для восстановления территориальной целостности и суверенитета на временно оккупированных территориях нужна международная миротворческая миссия, которая обеспечит установление контроля над границей до начала политического процесса в этом регионе. Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил в интервью главному редактору европейского издания Euractiv.com Георгию Готеву.

"Самое главное, что России не нужен оккупированный Донбасс так же, как не нужен оккупированный Крым. России нужна вся Украина для восстановления Советского Союза 2.0. Ключевым элементом для этого является российская попытка контроля части российско-украинской границы", - убежден Порошенко.

"Мы выражаем очень сильные месседжи, что нам нужно сделать шаги для установления международного контроля за рубежом до начала избирательного процесса. Если мы пригласим по решению Совета безопасности ООН миротворцев, и они будут контролировать границу, это может помочь нам остановить российскую инфильтрацию на украинскую территорию", - отметил он.

"Это нужно обсуждать не с помощью формулы Штайнмайера. Это было за моего президентства в 2015-2016 годах - дискуссия по этой формуле началась по инициативе Путина и Лаврова. Штайнмайер не является отцом этой формулы. Это кремлевский сценарий. Но давайте от вопроса формулы Штейнмаера перейдем к миротворцам. Это поможет приблизить мир на украинской земле", - подчеркнул Петр Порошенко.