Мир, экономика и НАТО - Порошенко очертил стратегию для государства

Порошенко убежден, что указанные пункты будут реализованы. Фото: president.gov.ua

Власть должна обеспечить экономический рост страны и за 5 лет подготовить ее ко вступлению в ЕС и НАТО.

Об этом президент Петр Порошенко заявил во время общения со студентами и преподавателями Тернопольского педагогического университета.

"Нам надо сделать 3 основных направления. Первое - надо бороться и получить мир. Мир на условиях национальных интересов Украины, а не капитуляции, как того хотят некоторые политиканы. Второе - нам надо обеспечить экономический рост, через который защитить интересы людей. Они должны почувствовать позитив от реформ. Третье - мы должны подготовить страну за следующие 5 лет для того, чтобы она соответствовала критериям членства в Европейском Союзе и НАТО. И не верьте тем, кто говорит, что это нереально", - сказал Порошенко.

"Если мы верим, если мы объединены, если мы работаем, - мы точно это сделаем", - добавил глава государства.

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3 сентября президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, предлагающий закрепить в Конституции стремление Украины стать членом Европейского Союза и Североатлантического альянса. Законопроект определили как неотложный. 22 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Конституцию относительно закрепления курса Украины на членство в ЕС и НАТО. Принять в целом изменения в Конституцию Верховная Рада имеет право только на следующей сессии не менее 300 голосами. Затем принятый закон должны подписать спикер парламента и президент.