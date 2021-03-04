Минздрав засекретил данные о ценах на Covid-вакцину

С подобными условиями соглашаются все правительства, централизованно закупающие вакцины. Фото: pixabay.com

Министерство охраны здоровья засекретило данные о ценах и поставщиках Covid-вакцин, поскольку разглашение такой информации может привести к штрафам и разрыву контрактов с производителем.

Это обусловлено положениями договора между Минздравом и международной организацией по закупке вакцин Crown agents, заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает "Украинская правда".

"Эти жесткие требования относительно конфиденциальности вовсе не являются прихотью министерства. Они инициированы именно производителями вакцины", - сказала она.

По словам чиновницы, в приказе министерства от 19 февраля, который распределил вакцины по регионам, содержится требование обеспечить "неразглашение любой информации относительно производителей или поставщиков, а также цен на вакцины против острой респираторной болезни Covid-19". Требование касается руководителей подразделений Минздрава. С такими условиями соглашаются все правительства, централизованно закупающие вакцины.

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За последние сутки в Украине обнаружили 10 057 новых больных коронавирусом. Из них детей - 611, медработников - 388. Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 374 762 украинца. Умерли 26 591 пациент, из них 194 за последние сутки. Выздоровели - 1 186 873, за последние сутки 4837.