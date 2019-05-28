Минздрав возглавит экс-регионал?

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что будущим министром здравоохранения станет Андрей Шипко.

Напоминаем читателям, кто это такой.

Автор: УНІАН О кандидатуре Андрея Шипка на должность министра здравоохранения заговорил Игорь Коломойский.

49-летний Андрей Шипко родился в Днипре. По специальности врач-педиатр.

Работал врачом в Днепропетровской областной детской больнице.

Руководил сетью коммунальных аптек "Фармация".

В 2006 году шел в облсовет от Партии регионов. Стал заместителем главы облсовета Юрия Вилкула - отца нардепа из "Оппоблока" Александра Вилкула.

На парламентских выборах 2007 года шел четыреста 429-ым в списке "регионалов".

Дважды избирался в Верховную Раду - в 2012-м и 14-м годах по "мажоритарке" в Днепропетровской области. Был во фракции Партии регионов, группе "Економічний розвиток". Сейчас является членом группы "Відродження".

Голосовал за "диктаторские законы" 16 января 2014 года.

Один из 59 депутатов, подписавших представление по которому Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

Задекларировал три квартиры и дом в Днипре, еще два дома в Новоселовке.

Жена Ирина обладает рядом фирм. Имеет на банковских счетах 591 700 грн, $18 355 (483 208 грн), наличными - 790 тыс. нрн, 393 тыс. евро (11,5 млн грн) и $ 296 тыс. (779,2 тыс. грн).

Нардеп имеет наличными 521 400 грн, 88 тыс. евро (2,6 млн грн) и $ 95 тыс (2,5 млн грн), держит в банке $ 1735 (45 675 грн) и 28 940 грн.

Из сообщений СМИ, с братьями занимался строительным бизнесом.

Был одним из подписантов письма к патриарху Варфоломею, в котором призвал отложить предоставление томоса Православной церкви Украины.

Игорь Коломойский называет Андрея Шипка своим товарищем.

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14 апреля прошло 3 года, как работает правительство под руководством Владимира Гройсмана. В правительство вошли 6 вице-премьеров и 16 министров. Руководителя Министерства здравоохранения тогда не назначили. С июля 2016-го его обязанности исполняет Ульяна Супрун.