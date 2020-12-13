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воскресенье, 13 декабря 2020 18:24

Минздрав предположил новую дату локдауна в Украине

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Минздрав предположил новую дату локдауна в Украине
Предложенные украинским правительством жесткие ограничения значительно проще тех, которые были в ЕС. Фото: rau.ua

Жесткие карантинные ограничения в Украину, если не введут в январе, то будут немедленно введены в феврале 2021 на фоне большого роста заболеваемости.

В то же время, локдаун, который Кабмин предлагает ввести с 8 января 2021, не является жестким, как это было в Евросоюзе. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24.

"Например, во Франции ты не мог выйти из дома, не заполнив форму. Комендантский час, максимум один километр от дома - это да, это локдаун. У нас же есть определенные секторы экономики, которые закрываются, более того, по инициативе президента выделяются денежные компенсации", - отметил он.

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По словам министра, в том случае, если правительство не объявит локдаун в январе, "то нам придется гарантированно экстренно делать его в феврале на фоне большого роста заболеваемости".

Он добавил, что жесткий карантин вводится с 8 января том, что декабрь имеет важное значение для торговли, а в период с 1 по 7 января в Украине происходит "естественный локдаун".

"На улицах мало людей, люди проводят время в кругу семьи, приходят к друзьям, многие не работает", - сказал министр.

За последние сутки в Украине обнаружили 9176 новых больных коронавирусом. Из них 494 ребенка, медработников - 313. Всего, по состоянию на утро 13 декабря, имеем 894215 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 15 154 летальных. 156 пациентов умерли за последние добу.Подолалы болезнь 501564 пациентов, из них за последние сутки - 7563.

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