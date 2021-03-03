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среда, 03 марта 2021 10:04

Минобороны закупило в Европе списанные советские боеприпасы. Бюджет потерял 48,25 млн грн - нардеп "ЕС" Бондарь

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Министерство обороны Украины закупило в Европе списанные советские боеприпасы 35-летней давности. Речь идет о выстрелах УОФ12, произведенных в СССР в 1986-1988 гг. Они не отвечают требованиям безопасности и не подлежат закупкам как опасные и неэффективные.

Речь об этом идет в сообщении об уголовном правонарушении, которое нардеп "Европейской солидарности" Михаил Бондарь направил на имя генпрокурора Ирины Венедиктовой. Документ есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

По данным Бондаря, 19.10.2020 года между МО Украины и ГП "Укрспецэкспорт" заключен государственный контракт № 403/1/20/74 на поставку 5000 выстрелов УОФ12 по цене, эквивалентной 760 евро за штуку. Общая стоимость закупки составила 126,5 млн грн. В качестве поставщика указана Czech Defense Systems a.s.

Депутат подчеркивает, что речь идет о советских боеприпасах 1986-1988 гг производства, которые сняло с эксплуатации и продает как излишнее имущество минобороны Болгарии.

"Закупленные по госконтракту № 403/1/20/74 выстрелы относятся к 3-й категории и не подлежат закупке, как опасные и неэффективные. Заместитель министра обороны О.Миронюк ... с целью сокрытия цены и легализации средств, полученных преступным путем, скоординировал схему поставок, в которой задействованы три частных субъекта с юрисдикцией в Болгарии, Словакии и Чехии для проведения бестоварных операций или операций, которые не изменяют характеристик товара", - утверждает Бондарь.

Опасные и старые снаряды, по данным депутата, закупили по повышенной цене. Украина отдала за каждый выстрел 760 евро при том, что на рынке ЕС они стоят от 295 до 470 евро за единицу. Ущерб бюджету, по данным депутата, составляет 48,28 млн грн.

Украине уже предлагали закупить эти выстрелы в 2018-2019 гг. по 450 евро, но тогда Минобороны отказалось приобрести их, так как они не соответствуют требованиям и стандартам, отмечает Бондарь.

  Фото: Цензор.НЕТ
Фото: Цензор.НЕТ
  Фото: Цензор.НЕТ
Фото: Цензор.НЕТ
  Фото: Цензор.НЕТ
Фото: Цензор.НЕТ
Цензор.НЕТ
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