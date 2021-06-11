Минобороны США утвердило вторую часть помощи Украине на $ 150 млн

 
Ексклюзивы
1/5
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Просмотров: 459
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 801
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 882
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1854
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 486
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Просмотров: 711
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
2 Просмотров: 1134
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
Просмотров: 378
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Просмотров: 351
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Просмотров: 864
Фото
Все фото
12
10
3
15
4
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
&quot;Слуг народа&quot; с &quot;русским миром&quot; нарисовали в карикатуре
"Слуг народа" с "русским миром" нарисовали в карикатуре
&quot;Слава Украине! Героям слава!&quot; - посольство США одели футболки украинской сборной
"Слава Украине! Героям слава!" - посольство США одели футболки украинской сборной
Зеленский съездил на передовую
Зеленский съездил на передовую
СБУ обыскала &quot;Партию Шария&quot;
СБУ обыскала "Партию Шария"
Видео
Все видео
Бывший нардеп пришел пьяным в суд
Бывший нардеп пришел пьяным в суд
Зеленский взял на работу человека режима Януковича - Стерненко
Зеленский взял на работу человека режима Януковича - Стерненко
УЕФА не понравилось "Героям слава" на футболках Украины
УЕФА не понравилось "Героям слава" на футболках Украины
Нардепа поймали на горячем
Нардепа поймали на горячем
Показали ночной клуб сына Януковича
Показали ночной клуб сына Януковича
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 531
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 396
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 252
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2358
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 603
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 июня 2021
Просмотров: 216
Рапсодія розпаду
Україна має неминуче розпастися, розлетітися на клоччя. Занадто бо вона різна. Слобожанщина, скажімо, це щось одне, а Галичина – зовсім інше. ...
пятница, 11 июня 2021 23:54

Минобороны США утвердило вторую часть помощи Украине на $ 150 млн

  Комментировать
Минобороны США утвердило вторую часть помощи Украине на $ 150 млн
Штаты продолжат оказывать Украине помощь в сфере безопасности, включая летальное оружие. Фото: Reuters

Миниобороны США утвердило вторую часть безопасности помощи Украине - пакет на сумму 150 млн долларов, который включает противоартиллерийской радары и беспилотники.

Как передает Укринформ, об этом журналистам сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.

"Сегодня министерство объявляет о новом пакете помощи в размере 150 млн долларов в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, чтобы помочь ВСУ сохранить территориальную целостность своей страны и улучшить оперативную совместимость с НАТО", - сказал Кирби во время брифинга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США продолжат наказывать причастных к строительству "Северного потока-2"

Пакет включает предоставление двух противоартиллерийской радаров, нескольких беспилотных летательных систем, а также средств защиты связи. "Он дополнит пакет стоимостью 125 000 000 долларов, о котором было объявлено в марте", - уточнил Кирби.

Он отметил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать Украине помощь в сфере безопасности, включая летальную оружие.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины рассказали, когда состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Минобороны США утвердило вторую часть помощи Украине на $ 150 млн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Какой кайф, когда нет сисек?&quot; - Гвоздева ответила на критику
"Какой кайф, когда нет сисек?" - Гвоздева ответила на критику
7
 Просмотров: 10441
&quot;Пленные на Донбассе пережили групповое изнасилование. Забирали людей без гениталий&quot; - Геращенко
"Пленные на Донбассе пережили групповое изнасилование. Забирали людей без гениталий" - Геращенко Просмотров: 4050
8-летнего мальчика задушили ради мести
8-летнего мальчика задушили ради мести
 Просмотров: 3942
Родители отказались от дочери, которая спасла от пожара трех братьев и сестру
Родители отказались от дочери, которая спасла от пожара трех братьев и сестру Просмотров: 3618
&quot;Трупы валяются, как мусор&quot; - показали ужасающие кадры из морга в Харькове (18+)
"Трупы валяются, как мусор" - показали ужасающие кадры из морга в Харькове (18+)
3
 Просмотров: 3411
Политика
Ракетный эсминец США вошел в Черное море
Ракетный эсминец США вошел в Черное море Просмотров: 162
МИД Украины сообщило время встречи Зеленского и Байдена
МИД Украины сообщило время встречи Зеленского и Байдена Просмотров: 342
В Хьюстоне откроют генконсульство Украины
В Хьюстоне откроют генконсульство Украины Просмотров: 36
Назвали вероятность военного наступления со стороны РФ
Назвали вероятность военного наступления со стороны РФ
 Просмотров: 504
Вовк контролировал Порошенко, а теперь Зеленского - Шабунин
Вовк контролировал Порошенко, а теперь Зеленского - Шабунин Просмотров: 666
Больше всего комментируют
15
Порошенко переживает нелегкие времена - СМИ
6
Порошенко назвал "пленки Медведчука" продуктом пропаганды Офиса президента
5
"Слуги народа" назвали проблему номер один
5
За российскую пропаганду телеканал Мураева отделывается штрафами
2
Історія з курткою
Голосов: 7286
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть