Минобороны США утвердило вторую часть помощи Украине на $ 150 млн

Штаты продолжат оказывать Украине помощь в сфере безопасности, включая летальное оружие. Фото: Reuters

Миниобороны США утвердило вторую часть безопасности помощи Украине - пакет на сумму 150 млн долларов, который включает противоартиллерийской радары и беспилотники.

Как передает Укринформ, об этом журналистам сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.

"Сегодня министерство объявляет о новом пакете помощи в размере 150 млн долларов в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, чтобы помочь ВСУ сохранить территориальную целостность своей страны и улучшить оперативную совместимость с НАТО", - сказал Кирби во время брифинга.

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Пакет включает предоставление двух противоартиллерийской радаров, нескольких беспилотных летательных систем, а также средств защиты связи. "Он дополнит пакет стоимостью 125 000 000 долларов, о котором было объявлено в марте", - уточнил Кирби.

Он отметил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать Украине помощь в сфере безопасности, включая летальную оружие.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины рассказали, когда состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена.