МИД Украины сообщило время встречи Зеленского и Байдена

Министерство работает над тем, чтобы визит украинского лидера был максимально результативным. Фото: ОП

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена планируется на конец июля. Министерство иностранных дел Украины работает над тем, чтобы визит украинского лидера был максимально результативным.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Украина 24".

"Обсуждается дата в конце июля для визита президента Украины в Соединенные Штаты", - заявил он.

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По словам Кулебы, кроме встречи с Джо Байденом запланированы и другие мероприятия.

"Это будет официальное полноценный визит, в рамках которого будет только встреча с президентом США Джо Байденом, но и ряд других мероприятий", - добавил он.

Владимир Зеленский разговаривал по телефону с Джозефом Байденом 7 июня. Одной из важнейших тем было строительство "Северного потока-2", сообщили в ОП.