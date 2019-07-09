Министру энергетики готовят сообщение о подозрении

Подозрение касается недостоверного декларирования доходов за 2016. Фото: из открытых источников

Национальное антикоррупционное бюро готовит сообщение о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Подозрение касается недостоверного декларирования доходов за 2016, сообщает theБабель.

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Материалы дела согласованы со Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

Ранее директор САП Назар Холодницкий заявил, что в ближайшее время объявят о подозрении одному из министров, а также нескольким главам областных государственных администраций. Но конкретных фамилий не назвал.

В Украине ввели новую конкурентную модель рынка электроэнергии. Таким образом потребитель получил качественные услуги по конкурентной цене.