Министру энергетики готовят сообщение о подозрении

Национальное антикоррупционное бюро готовит сообщение о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
Подозрение касается недостоверного декларирования доходов за 2016, сообщает theБабель.
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Материалы дела согласованы со Специализированной антикоррупционной прокуратурой.
Ранее директор САП Назар Холодницкий заявил, что в ближайшее время объявят о подозрении одному из министров, а также нескольким главам областных государственных администраций. Но конкретных фамилий не назвал.
В Украине ввели новую конкурентную модель рынка электроэнергии. Таким образом потребитель получил качественные услуги по конкурентной цене.
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