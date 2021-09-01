Министр обороны США высказался об Украине в НАТО и российскую агрессию

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США поддерживает желание Украины вступить в НАТО.

"Наша поддержка независимости Украины, ее территориальной целостности и евроатлантических устремлений непоколебима", - заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает телесеть C-SPAN.

"Мы продолжим поддерживать вас перед лицом российской агрессии в этом конфликте", - заверил министр.

Он призвал Кремль прекратить незаконную оккупацию Крыма и перестать поддерживать боевиков на Донбассе.

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Пентагон предан углублению партнерства с Украиной в оборонной сфере, заверил Остин.

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится в Соединенных Штатах Америки с рабочим визитом прибыл в Пентагон.

Там у него состоялась встреча с главой Министерства обороны США Ллойдом Остином. 1 сентября должна состояться встреча Зеленского с президентом США Джозефом Байденом.