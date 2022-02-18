Министр обороны поддержал легализацию оружия в Украине

Резников в парламенте заявил о поддержке легализации оружия в Украине. Фото: Офис президента Украины

Министр обороны Алексей Резников поддержал легализацию оружия в Украине.

Соответствующее заявление он сделал сегодня на заседании Верховной Рады 18 февраля, передает Gazeta.ua.

"Я убежден, что это нужно сделать, потому что в Украине нет закона, в принципе регулирующего оборот оружия. У нас только ведомственными актами это регулируется", - сказал Резников.

Министр надеется, что ВР наконец-то примет закон относительно оружия, в котором будет все нормировано.

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Верховная Рада 4 марта 2021 года отказалась принять законопроекты о гражданском оружии и боеприпасах. Легализацию оружия провалили. Почти все фракции дали 0 голосов. Депутаты также не поддержали решение отправить законопроекты на доработку.