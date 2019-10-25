Министр Маркарова могла вывести элитный дом из банка на свою фирму - "Схемы"

Сама министр утверждает, что на момент вывода здания из собственности "Актив-банка" вышла из состава его акционеров. А также вышла из состава учредителей компании "Синоним", которая его купила. ФОТО: Минфин

Министр финансов Оксана Маркарова в 2014 году могла вывести из активов обанкротившегося "Актив-банка", совладелицей которого была, более 4 тыс. кв м. элитной недвижимости на свою фирму.

И заплатила в несколько раз меньше его залоговой стоимости.

Об этом заявили журналисты-расследователи программы "Схемы".

Предыстория

В 2010-м государственный банк "Укрэксимбанк" дал 38 млн евро кредита компании "Укрподшипник", которая принадлежит политикам и бизнесменам братьям Андрею и Сергею Клюевым. В качестве залога для кредита братья предоставляют недвижимость в исторической части Киева - дом на улице Борисоглебская с площадью 4,5 тыс. кв. метров. Он был центральным офисом "Актив-банка", который тогда принадлежал Клюевым. После получения кредита братья решают продать банк.

Новыми владельцами "Укрексимбанка" становятся Оксана Маркарова и ее муж Даниил Волынец. А за год регулятор признает банк неплатежеспособным.

Суть расследования

Накануне банкротства супруги продают заложенное Клюевыми здание за 60 млн грн. Вдвое дешевле ее залоговой стоимости, указанной в договоре на кредит "Укрэксимбанка". Оценивала стоимость здания фирма "Истерн консалтинг групп", которой ранее руководила сама Маркарова. Купила ее фирма "Синоним", совладелицей которого тогда тоже была Маркарова (по данным реестра юридических лиц).

По данным журналистов, из 60 млн грн супруги перечисляют банку лишь 16.

Залоговый дом должны были продать только с согласия "Укрэксимбанка", который давал Клюевым кредит. Банк выставил 3 условия для продажи, впрочем ни одно не выполнили. В частности, здание должны были продать минимум за 130 млн грн.

После продажи государственный "Укрэксимбанк" начинает судиться за здание, ведь оно является имуществом под залог для кредита. Суды продолжаются до сих пор.

То есть супруги продали здание, которое одновременно находилась в собственности их банка и под залогом в кредит другого банка, государственного "Укрэксимбанка". И продали ее компании, совладельцем которой была тоже Маркарова. Сделали это накануне банкротства своего банка. И сделали это за цену меньше, чем установил банк.

Позиция Маркаровой

Сама министр утверждает, что на момент вывода здания из собственности "Актив-банка" вышла из состава его акционеров. А также вышла из состава учредителей компании "Синоним", которая его купила. Данные в реестре, на которые опирались журналисты, обновили позже.

В то же время Маркарова подтвердила, что ее муж является одним из акционеров банка в здании на Борисоглебской. И этот банк арендует там помещение. Сама же Маркарова арендует в этом доме офис для Музея прессы журналиста Вахтанга Кипиани.

"Помещение на Подоле было продано в соответствии с законодательством вместе с юридическими компаниями. Я знаю об этой продаже, но не имею к нему никакого отношения, кроме аренды офиса на 6-м этаже. Надеюсь, что весь этот публичный шум не приведет к необходимости искать новое помещение для Музея ", - написала она после публикации расследования.

Оксана Маркарова с июня 2018-го исполняла обязанности министра финансов, с ноября 2018-го стала министром и работала в правительстве Владимира Гройсмана. Стала одной из двух министров, которые продолжили работу в Камбине Алексея Гончарука.