Министр культуры рассказал, почему начал говорить на украинском языке

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский начал говорить на украинском из-за "обязанности чиновника".

Такую причину смены языка он назвал в эфире "Громадского радио".

"Откровенно - это обязанность чиновника. Постоянно разговариваю на украинском я уже месяц, и мне нравится. Это такой период, когда я использую слова, которые забыл. Их раньше не использовал, речь становится более яркой. Я более качественно могу высказывать свое мнению. Захватывает процесс овладения речевыми нюансами".

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Должность министра в Украине обязывает владеть украинским языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей. Это определяет статья 9 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятого Верховной Радой 8-го созыва.

После выборов президент Владимир Зеленский заявил о тщательном анализе закона об языке, чтобы убедиться, "что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины". По итогам, отметила пресс-служба, Зеленский будет реагировать "согласно конституционных полномочий президента Украины i в интересах граждан".

Экс-гендиректор телеканала украинского олигарха Виктора Пинчука СТБ - Владимир Бородянский стал внештатным советником Зеленского по гуманитарным вопросам в конце июля.

Должность министра занял 29 августа.