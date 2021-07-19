Министр Кубраков продал бизнес

Кубракова (справа) назначили министром в мае. Фото: Facebook.com/oleksandr.kubrakov

Министр инфраструктуры Александр Кубраков продал свою долю бизнеса, об этом написал в Facebook.

Речь идет о компании, которая специализируется на управлении недвижимостью и ЖКХ услугах. Основал бизнес в 2016 году, компания вышла на рынок более чем в 10 городах Украины, рассказал министр.

Кубраков заявил, что в 2019-м, когда баллотировался в Верховную Раду по списку "Слуги народа", передал свою долю в группе компаний в управление.

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"В конце 2020 года я принял решение продать свою долю бизнеса.

Подготовка к соглашению продолжалась несколько месяцев и наконец была завершена. Все результаты соответствующих сделок будут задекларированы", - написал он.

Верховная Рада назначила Александра Кубракова министром инфраструктуры в мае. Он возглавлял Укравтодор. Занимается "Большим строительством". Был советником мэра Киева Виталия Кличко в ИТ-сфере. Руководил отделом в "Київстар".