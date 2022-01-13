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четверг, 13 января 2022 18:57

Министр иностранных дел Германии посетит Киев и Москву

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Министр иностранных дел Германии посетит Киев и Москву
Бербок согласует свою позицию с Украиной. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 17 января прилетит в Украину.

На следующий день она посетит Россию для обсуждения "гарантий безопасности", передает "24 канал".

Бербок пригласил министр МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщил спикер министерства Олег Николенко.

В ходе визита министры обсудят поддержку Украины во время российской агрессии. Поднимут темы обновления нормандского формата, угроз в сфере энергетической безопасности и укрепления двустороннего сотрудничества.

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"Очень важно, что Анналена Бербок прилетит сначала именно в Киев, чтобы согласовать единую мощную переговорную позицию по отношению к России, накануне визита в Москву 18 января", - указал Николенко.

Президент России Владимир Путин пытается запугать Запад, Украину и Евросоюз, чтобы пошли на уступки. Об этом заявил директор Центра Евразии Atlantic Council, и посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Гербст во время онлайн-дискуссии "Киевского форума безопасности".

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Дата
13
января

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