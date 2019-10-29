Министр энергетики рассказал, в чем не согласились с Россией

Алексей Оржель .Фото: REUTERS

Украина не будет обсуждать с ЕС и Россией вопрос прямых поставок газа и урегулирования арбитражных процессов между Газпромом и Нафтогазом.

Об этом решили по итогам трехсторонних переговоров между Украиной, ЕС и Россией о транзите газа после 2019 года, сообщило УНИАН со ссылкой на министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля.

"Еще важный момент, который сегодня рассматривался - это определенные позиции российской стороны о арбитраже и объемы прямых поставок. Это так называемый элемент пакетной позиции. Вместе с тем я хочу подтвердить, что вопрос транзитного договора не напрямую связано с вопросом других пакетных договоренностей. Если мы будем говорить о пакетные договоренности, то они должны быть построены на двусторонних интересах. Более того, в данном случае мы максимально защищаем интересы Украины в части арбитражей и прямых поставок газа в Украину российской стороной ", - сказал министр.

Кроме этого, Алексей Оржель добавил, что вопрос пакетных договоренностей по взаимодействию между Газпромом и Нафтогазом должны быть наработаны в рамках двустороннего взаимодействия и на выгодных условиях.

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