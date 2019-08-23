Министерство по делам ветеранов останется - Зеленский

Президент назвал слухи о "ликвидации" Министерства по делам ветеранов позорными. Фото: УНІАН

Министерство по делам ветеранов не будут ликвидировать.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ветеранско-волонтерском форуме в пятницу.

"Наше государство и независимость существует благодаря вам. Давайте вам поаплодируем.

То, что вы сделали для независимости Украины, защиты нашего суверенитета, - это бесценно", - сказал глава государства.

Зеленский заявил, что "развеивает слухи".

"Первое и самое главное - Министерство по делам ветеранов никто не будет ликвидировать. Это позорная информация, позорные слухи", - сказал он. Это вызвало аплодисменты в зале.

"Вы лучше других знаете, какие там действительно есть проблемы. Что не работает и действительно надо срочно менять. Будем воплощать все это в жизнь. Ждем от вас кандидатуру (на должность министра. - Gazeta.ua). Я не хочу сам выбирать эту кандидатуру. Чтобы вы нам дали кандидатуру, которая является авторитетом", - продолжил президент.

"Второе. Мы объединили комитеты Верховной Рады, но это не значит, что исчезает их функционал. Уверяю, что новая ВР будет делать все необходимое для защиты ваших прав.

И все необходимые законы обязательно будут приняты", - заявил Зеленский.

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Также он сообщил, что при Офисе президента создается Совет волонтеров.

"И будет назначен уполномоченный по вопросам волонтеров", - сказал он.

Зеленский вспомнил о "наболевших вопросах".

"Медицинское обеспечение, реабилитация, социальная адаптация, вопрос получения земли, получения жилья, льготного растаможивания автомобилей. Это все государство обязательно должно сделать для вас", - перечислил президент.

Ранее волонтерские и ветеранские организации опубликовали открытое обращение к президенту и народным депутатам о недопустимости ликвидации комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью. В новой Верховной Раде будет 23 комитета - на 4 меньше, чем в парламенте предыдущего созыва.