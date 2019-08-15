В Раде утвердили количество и названия комитетов

В новой Верховной Раде будет 23 комитета - на 5 меньше, чем в парламенте предыдущего созыва.
Такое решение приняла подготовительная депутатская группа на заседании 15 августа.
Перечень комитетов Верховной Рады ІХ созыва:
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
Комитет по вопросам бюджета
Комитет по вопросам экономического развития
Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики
Комитет по вопросам молодежи и спорта
Комитет по вопросам образования, науки и инноваций
Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, национальных меньшинств и межнациональных отношений
Комитет по вопросам цифровой трансформации
Комитет по вопросам правовой политики
Комитет по вопросам аграрной и земельной политики
Комитет по вопросам антикоррупционной политики
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности
Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг
Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры
Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства
Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки
Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования
Комитет по вопросам экологической политики и природопользования
Комитет по вопросам свободы слова
Комитет по вопросам регламента депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины
Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества
Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом
Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов
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21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Вместе с мажоритарщиками "Слуга народа" получила 254 места в новом парламенте. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве.
29 августа состоится первое заседание новоизбранной Верховной Рады ІХ созыва.
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