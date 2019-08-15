В Раде утвердили количество и названия комитетов

Автор: www.radiosvoboda.org В парламенте предыдущего созыва было 27 комитетов и спецкомиссия по вопросам приватизации

В новой Верховной Раде будет 23 комитета - на 5 меньше, чем в парламенте предыдущего созыва.

Такое решение приняла подготовительная депутатская группа на заседании 15 августа.

Перечень комитетов Верховной Рады ІХ созыва:

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Комитет по вопросам бюджета

Комитет по вопросам экономического развития

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики

Комитет по вопросам молодежи и спорта

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций

Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, национальных меньшинств и межнациональных отношений

Комитет по вопросам цифровой трансформации

Комитет по вопросам правовой политики

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики

Комитет по вопросам антикоррупционной политики

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг

Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования

Комитет по вопросам свободы слова

Комитет по вопросам регламента депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины

Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества

Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов

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