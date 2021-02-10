Мининфраструктуры позарилось на миллионы из Covid-фонда

В обоснование Криклий отметил, что в условиях карантинных мер весной 2020 года были приняты антикризисные меры, которые дали возможность уменьшить расходы на содержание аэропортов. Фото: pixabay.com

Министерство инфраструктуры обратилось в Кабмин с просьбой выделить 500 млн грн из Фонда борьбы против Covid-19 для поддержки гражданской авиации.

Средства планируют потратить на обеспечение безопасности пассажирских перевозок, повышения операционной эффективности предприятий и улучшения авиационного транспортного сообщения, пишет экспертная организация StateWatch со ссылкой на письмо министра инфраструктуры Владислава Криклия.

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"Пассажиропоток на авиационном транспорте в 2020 году снизился на 66% по сравнению с предыдущим годом. Это привело к значительным потерям аэропортов и авиаперевозчиков", - говорится в письме.

В обоснование Криклий отметил, что в условиях карантинных мер весной 2020 года были приняты антикризисные меры. Они дали возможность уменьшить расходы на содержание аэропортов: сокращение персонала и его перевод на неполный рабочий день, сокращение флота авиаперевозчиков и закрытие терминала F в аэропорту "Борисполь".

По словам главы Мининфраструктуры, в условиях зимнего периода и 2-й волны пандемии коронавируса, авиационная отрасль нуждается в финансовой поддержке от государства ради сохранения самой отрасли.

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В июне 2020-го Кабинет министров выделил из Фонда борьбы с Covid-19 Министерству внутренних дел, которым руководит Арсен Аваков, 2,7 млрд грн на доплаты для силовиков, занятых в борьбе с коронавирусом.