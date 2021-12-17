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Минэнерго может вернуть влияние на угольную отрасль оппонента власти Кропачева

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Бизнесмен Виталий Кропачев может вернуть свое влияние на угольную отрасль в Украине. Для этого Минэнерго готово передать ему контроль над госшахтой им. Сургая. Смены директора ГП также может желать и Максим Ефимов, предприятие которого контролирует Славянскую теплоэлектростанцию.

Об этом написал в блоге издания "Корреспондент" политолог Андрей Золотарев.

По его словам, недавнее резкое заявление коллектива и профсоюзов государственного предприятия "Шахта им. М.С. Сургая" в адрес министра энергетики Галущенко с требованием не проводить смену руководителя шахты без согласования с ними может быть связано з желанием Кропачева и Ефимова получить под контроль ГП. А решить эту задачу должно Министерство энергетики.

"Интерес Кропачева и Ефимова к госшахте можно объяснить довольно просто. Ефимов владеет энергогенерирующей компанией "Донбассэнерго", которая управляет Славянской ТЭС", — написал эксперт.

Золотарев уточнил: шахта им. Сургая является интересным государственным активом, поскольку только в марте текущего года там была запущена в эксплуатацию новая лава. По предварительным оценкам, объем ее запасов составляет порядка 1650 тысяч тонн угля. Лаву запустили без господдержки за счет 150 миллионов гривен собственных средств предприятия.

"А поддерживать есть что. Согласно опубликованному изданием "Зеркало недели" письму СБУ к Кабмину, "запасы угля Славянской ТЭС ПАО "Донбассэнерго" составляют 1,6 тысячи тонн угля при плановом накоплении 105 тысяч тонн". Простым языком, на теплоэлектростанции Ефимова угля накоплено в 65 раз меньше, чем должно быть. Выходит, что часть подконтрольного Украине Донбасса находится в шаге от остановки предприятия, которое обеспечивает, в том числе, электроэнергией целые регионы", — отметил политолог.

Для Кропачева же смена директора ГП, как считает Золотарев, — это возможность вернуть свое влияние на государственную часть угольной отрасли Украины.

"По информации издания "Наші гроші", с 2014 года Кропачев контролировал работу государственной шахты "Краснолиманская". Но после победы на президентских выборах Владимира Зеленского этот контроль утратил, и в одном из недавних интервью бизнесмен прямо обвинил нынешнюю власть в том, что во всех бедах этой госшахты виновна именно она. А дефицит угля на складах возник из-за непрофессионализма руководства государства. Следствием чему, как утверждает в интервью Кропачев, станет многократное повышение тарифов. В нем же он назвал инициативы Зеленского популизмом, акцентировав внимание на законе о деолигархизации", — уточнил политолог.

В связи с чем, отметил эксперт, власть должна ответить на вопрос: действительно ли возможное решение о передаче шахты им. Сургая под контроль бизнесменов лежит в плоскости государственных интересов?

"Если Кропачев открыто оппонирует власти, Ефимов не обеспечил подготовку подконтрольной ему ТЭС к отопительному сезону, как Минэнерго во главе с министром Галущенко может передавать им под контроль и управление стабильно работающее госпредприятие? В чем здесь интерес государства? Или все же в вопросе смены директора шахты во главу угла вынесены интересы вышеупомянутых бизнесменов? На шахте им. Сургая этого также не понимают и эту смену руководителя не поддерживают. В противном случае угрожают пойти на радикальные меры", — резюмировал эксперт Золотарев.

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