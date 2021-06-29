Минэнерго лихорадит от передела влияния в угольной отрасли

Стало известно имя вероятного организатора протестов шахтеров под Минэнерго. Фото: Newsua

Руководство шахты "Краснолиманская", расположенной в Покровском районе Донецкой области, заявляет, что новый заместитель министра энергетики Алексей Кураков якобы организовывает протест шахтеров под стенами Министерства энергет.

По мнению представителей руководства шахты, группа влияния во главе с замминистра использует многомилионную задолженность по заработной плате государственной части шахты "Краснолиманская" для провоцирования министра энергетики к переделу угольного рынка. Об этом пишут "Комментарии".

Владелец частной части шахты "Краснолиманская" Виталий Кропачев заявляет, что в течение двух лет после выборов, разные люди пытаются получить контроль над предприятием и другими его активами.

"Не выплачивается миллиардная задолженность, обманом втягиваются правоохранительные органы и вот теперь новая история с попытками приписать мне протесты шахтеров. Протесты – это неконструктивная форма ведения дел. Мы отстаиваем свои интересы в судах, открытых дискуссиях и уверены в том, что с достоинством выйдем из сложившегося кризиса. Однако вызывает обеспокоенность активность моих бывших менеджеров, которые получили должности в Министерстве энергетики", – говорит Кропачев.

Отметим, ранее отечественные СМИ писали, что Алексей Кураков, который ранее руководил департаментом обогащения углей в холдинге Виталия Кропачева, назначен заместителем министра энергетики и угольной промышленности. Его коллега по холдингу "Укрдонинвест" Виталий Довгаль отвечает за коммерцию в государственной компании "Центрэнерго".