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вторник, 18 августа 2020 16:47

Минэнергетики подделало постановление Кабмина по "Энергоатому" в пользу конкурентов на рынке - депутат

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Минэнергетики подделало постановление Кабмина по &quot;Энергоатому&quot; в пользу конкурентов на рынке - депутат
Министерство энергетики изменило суть постановления правительства о разрешении "Энергоатома" продавать электроэнергию по двусторонним договорам

Министерство энергетики при доработке постановления правительства о разрешении "Энергоатому" продавать электроэнергию по двусторонним договорам добавило пункт, который изменяет суть постановления и "играет на руку" конкурентам.

Об этом в письме президенту Владимиру Зеленскому сообщил нардеп "Слуги народа" Сергей Нагорняк.

"5 августа и.о. министра энергетики Буславець на заседании правительства .. выступила с инициативой принять постановление с 3 дневной доработкой. ... 12 августа на сайте КМУ был обнародован текст уже принятой и доработанной постановления. Этот текст кардинально отличается от проекта, который был объявлены 4 августа", - пишет депутат.

Нагорняк отмечает, что в доработанной редакции добавился пункт № 9 с новой формулой, по которой "НАЭК" Энергоатом" будет вынужден выходить на свободный рынок электроэнергии с предложением цены, что значительно выше, чем средняя по рынку, а следовательно не сможет реализовать эту продукцию.

Также нардеп отмечает, что этот пункт не согласовывали органы и Секретариат Энергетического сообщества.

"Разработан, согласован ... проголосован правительством один проект положения, но для вступления в силу предлагается другой проект положения, практически противоположный по сути. Это не что иное как служебный подлог нормативно-правового акта", - пишет Нагорняк.

По его словам искать "заказчиков служебного подлога" надо среди других участников рынка, для которых выгоден вывод из свободного рынка электрической энергии "НАЭК "Энергоатом" и ЗАО" Укргидроэнерго ".

Кабмин внес изменения в механизм спецобязательств участников рынка электрической энергии - постановлением предусматривается, что "Энергоатом" будет продавать электроэнергию в объемах, необходимых для нужд населения на территории ОЭС Украины, по цене 10 грн за МВт, а остальной объем - на разных сегментах рынке на рыночных условиях.

В "Энергоатоме" не согласны с окончательным вариантом постановления Кабмина от 5 августа о переходной модели спецобязательств (ПСО) на рынке электроэнергии, заявляя, что там появился дискриминационный пункт, которого не было в проекте постановления.

"Мы очень ждали это ПСО, но оно получилось немного не в той редакции, над которой мы работали. Появилась формула ценообразования, которая фактически означает, что "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" должны продавать электроэнергию на рынке не ниже двойной себестоимости", - заявили в Энергоатоме.

Экономическая правда
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