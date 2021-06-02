Милованов возглавил наблюдательный совет Укроборонпрома

Тимофей Милованов возглавляет Киевскую школу экономики. Фото: страница Милованова в Facebook.

Советника председателя Офиса президента, бывшего министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова назначили председателем наблюдательного совета Укроборонпрома. Об этом сообщил госконцерн.

Милованова единогласно избрали на заседании наблюдательного совета 1 июня.

Также в наблюдательный совет входят:

первый заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Валерий Иващенко,

экс-директор Агентства исследовательских проектов по обороне (DARPA) Энтони Дж. Тетер,

бывший гендиректор "Запоріжсталь" Ростислав Шурма,

промышленник Александр Носов.

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"Реформа Укроборонпрома позволяет превратить предприятия государственного оборонно-промышленного комплекса на хозяйственные общества в максимально короткие сроки. Это автоматически откроет доступ к капиталу, инвестициям и международному трансферу технологий.

Мы не имеем права не воспользоваться шансом на финансово-экономическое оздоровление предприятий Укроборонпрома, если корпоратизация в перспективе позволит оснастить нашу армию новейшими высокотехнологичными и наукоемкими образцами вооружения и военной техники", - заявил Милованов.

В апреле бывшего народного депутата Мустафу Найема сократили с должности заместителя генерального директора Укроборонпрома.