Милованов возглавил наблюдательный совет Укроборонпрома

Советника председателя Офиса президента, бывшего министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова назначили председателем наблюдательного совета Укроборонпрома. Об этом сообщил госконцерн.
Милованова единогласно избрали на заседании наблюдательного совета 1 июня.
Также в наблюдательный совет входят:
первый заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Валерий Иващенко,
экс-директор Агентства исследовательских проектов по обороне (DARPA) Энтони Дж. Тетер,
бывший гендиректор "Запоріжсталь" Ростислав Шурма,
промышленник Александр Носов.
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"Реформа Укроборонпрома позволяет превратить предприятия государственного оборонно-промышленного комплекса на хозяйственные общества в максимально короткие сроки. Это автоматически откроет доступ к капиталу, инвестициям и международному трансферу технологий.
Мы не имеем права не воспользоваться шансом на финансово-экономическое оздоровление предприятий Укроборонпрома, если корпоратизация в перспективе позволит оснастить нашу армию новейшими высокотехнологичными и наукоемкими образцами вооружения и военной техники", - заявил Милованов.
В апреле бывшего народного депутата Мустафу Найема сократили с должности заместителя генерального директора Укроборонпрома.
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