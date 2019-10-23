Милованов рассказал, что читает вместо книг

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов вместо книг читает научные статьи.

Об этом он рассказал в интервью программе "Вот оно как" проекта Bihus.info.

"Я постоянно читаю много, очень много материала. Это научные статьи или отчеты, презентации, или мы с вами (обращается к журналистке. - Gazeta.ua) говорим", - сказал Милованов.

"Если я буду читать книгу, я буду читать ее в свое удовольствие".

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Он также скептически высказался относительно людей, которые хвастаются большим количеством книг.

"Люди пишут - у меня 3 000 книг. Я читаю 51 книгу в год. Это неправда, я не верю в это".

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в своей колонке на "НВ" 10 мая рассказал, что не читает книги в учебных целях. "Заниматься образованием через чтение книг - это самообман. Никто сегодня так не учится".