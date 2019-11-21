Милованов показал сотни тысяч гектаров незарегистрированной земли

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что Николаевская область является лидером по объему незарегистрированных сельскохозяйственных земель.
Статистику он опубликовал в Facebook.
"Статистика дня. Топ 5 областей по объему незарегистрированных с/х земель.
1. Николаевская - 409 000 га.
2. Одесская - 282 000 га.
3. Луганская - 270 000 га.
4. Запорожская - 265 000 га.
5. Херсонская - 263 000 га", - написал министр.
"Незарегистрированные - это земли которые незарегистрированные в госкадастре, или это самозахваченные земли?", - спросил один из пользователей.
"Незарегистрированные в геокадастре. Самозахват - это сложнее посчитать, но возможно. Будем это делать также", - ответил Милованов.
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Верховная Рада в первом чтении поддержала отмену запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения. "За" проголосовали 240 депутатов, "против" - 52.
227 голосов дала "Слуга народа", еще 13 - внефракционные.
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