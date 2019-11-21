Милованов показал сотни тысяч гектаров незарегистрированной земли

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что Николаевская область является лидером по объему незарегистрированных сельскохозяйственных земель.

Статистику он опубликовал в Facebook.

"Статистика дня. Топ 5 областей по объему незарегистрированных с/х земель.

1. Николаевская - 409 000 га.

2. Одесская - 282 000 га.

3. Луганская - 270 000 га.

4. Запорожская - 265 000 га.

5. Херсонская - 263 000 га", - написал министр.

"Незарегистрированные - это земли которые незарегистрированные в госкадастре, или это самозахваченные земли?", - спросил один из пользователей.

"Незарегистрированные в геокадастре. Самозахват - это сложнее посчитать, но возможно. Будем это делать также", - ответил Милованов.

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Верховная Рада в первом чтении поддержала отмену запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения. "За" проголосовали 240 депутатов, "против" - 52. 227 голосов дала "Слуга народа", еще 13 - внефракционные.