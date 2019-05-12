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Миллион просмотров для роспуска Рады: у Зеленского запустили видеопетицию

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Миллион просмотров для роспуска Рады: у Зеленского запустили видеопетицию
Команда Зеленского запустила видеопетицию о роспуске Рады. Фото: Радио свобода

Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского опубликовала видеопетицию о роспуске Верховной Рады.

Зеленский рассмотрит петицию, если ролик посмотрят миллионы людей. Видео опубликовали на YouTube-канале "Зе! Президент".

"Мы спросили у людей на улице, что они думают о роспуске Верховной Рады. А сейчас спрашиваем вас - оставить или распустить? Напоминаем, что после миллиона просмотров новоизбранный президент обратит внимание на этот вопрос в первую очередь", - говорится в описании.

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На видео лидер команды-участницы "Лиги смеха" "Заинька" Руслан Ханумак предложил проголосовать под роликом о роспуске Рады.

"Если вы поддерживаете роспуск Рады - ставим лайк, если не поддерживаете - ставим дизлайк. Это большая ответственность, которую мы имеем выгрузить на наши плечи. И мы это сделаем", - подчеркнул Ханумак.

Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского подготовила проект указа о досрочном роспуске Верховной Рады. В то же время у представителей Зеленского разные взгляды относительно досрочного роспуска Рады.

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