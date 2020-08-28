"Миллиарды гривен, нарезанных в Covid-фонд" - журналист рассказал, как неделю ждал результат теста

Так, пишет журналист, "подготовили" систему здравоохранения. Фото: Facebook

На борьбу с коронавирусом из государственного бюджета выделяют миллиарды, при этом тест делают неделю. Об этом в Facebook рассказал журналист Даниил Мокрык.

"Тест на Covid-19 - отрицательный. На этот результат я ждал неделю. В Киеве. В то время, как Минздрав рапортует, что максимум на результаты ПЦР-теста надо ждать 3 дня, и то - где-то глубоко в регионах. А так - сутки и все", - рассказал он.

"Пол года пандемии и карантинных мероприятий в Украине, "чтобы подготовить систему здравоохранения". Миллиарды гривен, нарезанных в Covid-фонд. На выходе - смутный шанс узнать, был ли неделю назад у тебя Covid.

Зато милиция снимет за мульйон фильм о своей героической борьбе с коронавирусом", - резюмирует Мокрык.

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По сообщению программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", Министерство здравоохранения через 3 месяца после выделения средств из Фонда борьбы с Covid-19 смогло освоить лишь 1,5% финансов.

В мае правительство выделило Минздраву 2,34 млрд грн на закупку средств индивидуальной защиты для медиков, для госпитализации пациентов и экстренной медицинской помощи.

Однако за 3 месяца в полном объеме закуплены только респираторы и защитные щитки, часть масок и перчаток. По остальным товарам торги или не состоялось из-за отсутствия предложений, либо вообще не были объявлены.

За последние сутки в Украине обнаружили 2438 новых больных коронавирусом и это рекордное количество с начала эпидемии в стране.