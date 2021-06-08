Миллиард деревьев за три года. Зеленский запустил очередной проект

Зеленский хочет посадить миллиард деревьев. Фото: Украинская правда

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о старте своего очередного масштабного проекта под названием "Зеленая страна".

"Сразу скажу - это не политический, а чисто экологический проект для природы и окружающей среды. Мы поставили перед собой амбициозную, но, я уверен, достижимую цель - за 10 лет увеличить площади лесов на один миллион гектаров. Для этого в ближайшие три года мы стремимся высадить в Украине один миллиард деревьев", - заявил Зеленский, сообщает Радио Свобода.

Соответствующий указ он подписал во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Экология".

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Заявленные сроки реализации проекта означают, что Украина должна высаживать чуть более 913 тысяч 242 деревьев абсолютно каждый день в течение трех лет. Даже в те времена года, когда этого делать нельзя.