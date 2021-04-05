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понедельник, 05 апреля 2021 11:59

МИД выступил против денонсации Харьковских соглашений

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МИД выступил против денонсации Харьковских соглашений
За размещение Черноморского флота на полуострове РФ несет перед Украиной финансовые обязательства. Фото: "РИА Новости"

Министерство иностранных дел Украины выступает против денонсации Харьковских соглашений. В ведомстве уверены, что за нарушение условий договоренностей можно получить компенсацию от России.

Об этом рассказал спикер МИД Олег Николенко, пишет LB.ua. Подписанный в 2010 году документ фиксирует нарушение РФ своих юридических обязательств на фоне временной оккупации Крымского полуострова.

"Наши аргументы таковы: соглашение фиксирует временный характер базирования Черноморского флота, оставляет в силе обязательство России не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации, обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины. Нарушение положений соглашения предоставляет нам дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма. Украинская сторона проводит системную работу для восстановления нарушенных прав страны", – заявил он.

Николенко отметил, что за размещение Черноморского флота на полуострове РФ несет перед Украиной финансовые обязательства. Игнорирование взаимных расчетов создает основания для долговых исков.

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Совет национальной безопасности и обороны поручил СБУ проверить на предмет государственной измены ратификацию 236 народными депутатами Харьковских соглашений. СБУ обыскала Верховную Раду, Кабинет министров и СНБО.

21 апреля 2010 года бывший президент Украины, которого Верховная Рада лишила этого звания, Виктор Янукович и в то время президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписали в Харькове соглашение, по которому срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе продлен с 2017 до 2042 года с автоматической пролонгацией на 5 лет.

17 марта в Раде зарегистрировали законопроект о прекращении действия Харьковских соглашений.

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Дата
05
апреля

Черноморский флот стал украинским

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