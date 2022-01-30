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воскресенье, 30 января 2022 02:10

МИД Украины требует отменить решение России о соцвыплатах жителям ОРДЛО

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МИД Украины требует отменить решение России о соцвыплатах жителям ОРДЛО
Владимир Путин хочет предоставлять выплаты и без места регистрации в России. Фото: Reuters

Министерство иностранных дел Украины требует от Российской федерации отменить решение о соцвыплатах жителям временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает МИД.

"Рассматриваем обнародование поручения президента РФ по предоставлению соцвыплат через российский портал "госуслуги" как очередное нарушение суверенитета Украины, направленное на продолжение принудительной интеграции населения временно оккупированных территорий нашего государства в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство", - говорится в заявлении.

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В МИД подчеркнули, что Кремль выбрал момент для этого как раз во время эскалации ситуации безопасности вокруг границ Украины. Такое решение не способствует дипломатическим усилиям, прилагаемым Украиной с партнерами, для решения ситуации на границе.

"Требуем от РФ отменить принятое решение, прекратить подобные гибридные провокации и воздерживаться от усложняющих дипломатический процесс шагов, прежде всего в работе Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы", - отмечает МИД.

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить жителей оккупированных территорий на востоке Украины социальными выплатами. Получить их могут только граждане с российским паспортом. Заявление на получение выплаты можно подать через Единый портал государственных и муниципальных услуг Российской Федерации.

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