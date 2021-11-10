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среда, 10 ноября 2021 17:51

МИД Украины отреагировало на заявления белорусского министра о Крыме

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МИД Украины отреагировало на заявления белорусского министра о Крыме
Последствия будут невосполнимы, предупредили в МИД Украины.

Изменение подхода Беларуси по теме временно оккупированного Россией Крыма приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Исходим из того, что официально по-прежнему Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства в его международно признанных границах.

Изменение подхода Беларуси для де-юре признания временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений", - цитирует Николенка "Інтерфакс-Україна"

Он выразил надежду, что в Минске отдают себе отчет в этом аспекте и не будут допускать шагов вопреки нормам международного права.

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10 ноября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал украинский полуостров Крым "российской территорией".

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

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Дата
10
ноября

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