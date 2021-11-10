МИД Беларуси назвал украинский Крым "российским"

Слова Макея МИД Беларуси опубликовал на своей странице в Twitter. Фото: @BelarusMID

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал украинский полуостров Крым "российской территорией".

Об этом он заявил в интервью российскому "РИА новости" в среду.

"Позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем на самом деле, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого", - заявил Макей.

Комментарий Макея МИД Беларуси опубликовал на своей странице в Twitter.

Также опубликовали его фото в Москве с министром иностранных дел страны-агрессора РФ Сергеем Лавровым.

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В ноябре сообщалось, что самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко и президент РФ Путин утвердили 28 союзных программ по интеграции двух государств. Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.