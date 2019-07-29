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МИД Украины осудило насилие в отношении задержанных участников акции в Москве

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МИД Украины осудило насилие в отношении задержанных участников акции в Москве
В МИД высказались в отношении задержанных в Москве. Фото: ТСН

В Министерстве иностранных дел Украины осуждают насилие против участников масштабной акции мирного протеста, которая состоялась 27 июля 2019 в центре Москвы в поддержку регистрации независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.

"Варварское избиение собственных граждан, многочисленные аресты и задержания, применение искусственных и дискриминационных предвыборных фильтров, призванных обеспечить участие в выборах исключительно "удобных кандидатов", доказывает несостоятельность российской власти обеспечить демократическое волеизъявление, демонстрирует ее страх перед реальной политической конкуренцией", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отметили: такими системными нарушениями фундаментальных свобод и прав человека - на свободу слова и мирный протест - Кремль откровенно издевается над теми европейскими государствами и политиками, которые недавно позволили российским представителям вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

"Для нас очевидно, что Россия не относится к демократическому сообществу, а является государством-изгоем. Именно поэтому решительно осуждаем массовые репрессии, к которым прибег Кремль в последние дни. Ожидаем такое же решительное осуждение действий российской власти со стороны других представителей нашего европейского и евроатлантического сообщества", - убеждены в отечественном МИД.

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27 июля более 1300 участников митинга "За честные выборы" в поддержку независимых кандидатов на выборах в городскую думу, которым отказали в регистрации, задержали в Москве.

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