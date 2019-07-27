Протесты в Москве: количество задержанных перевалило за 900

В центре Москвы российские силовики задержали уже 938 человек, в том числе российского оппозиционера Илью Яшина.

Это данные по состоянию на 21.20.

В российской столице проходит несанкционированный митинг "За честные выборы" в поддержку независимых кандидатов на выборах в Московскую городскую думу, которым отказали в регистрации из-за превышения количества якобы недействительных подписей.

Во время массовых митингов россияне выкрикивали "Путин - ху*ло".

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Задержанных утром независимых кандидатов в Московскую гордуму начали отпускать. Они приехали на акцию протеста, и их снова задержали, передает "Новая газета".

Пострадали несколько журналистов: в частности, журналистку РБК Елену Шевелеву ударил полицейский, а оператору известного российского урбаниста Ильи Варламова Алексею Солоухину разбили нос. Граждан массово били дубинками, на участников акции натравливали служебных собак.

Кроме того, неизвестные распылили в толпе перцовый газ, от которого пострадали и граждане, и силовики.

Массовые уличные протесты продолжаются в столице России с 14 июля. Люди недовольны массовым недопуском на выборы в Мосгордуму представителей внесистемной оппозиции. А также тем, что многие кандидаты, лояльных к мэрии Москвы, идут на выборы не от партий, а как самовыдвиженцы. Проблем с регистрацией в провластных кандидатов нет. Выборы в московскую городскую думу состоятся 8 сентября 2019.