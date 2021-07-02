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пятница, 02 июля 2021 20:43

МИД Украины не подтверждает закрытие границы с Беларусью

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МИД Украины не подтверждает закрытие границы с Беларусью
Официальных сообщений о закрытии границы украинские власти не получали. Фото: Reuters

Министерство иностранных дел Украины не подтверждает закрытие границы с Беларусью.

"Украинская сторона пока не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси. От такого шага пострадал бы прежде всего белорусский народ", - сказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко "Українській правді".

Украина отвергла обвинение самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о поступлении оружия из Украины. Киев никогда не вмешивался во внутренние дела Беларуси и не собирается это делать в будущем.

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"Позиционирование Украины как внешней угрозы укладывается в политику дезинформации, репрессий и запугивания белорусского населения. Никакие абсурдные обвинения и запугивания не смогут отвлечь белорусский народ от дружественного украинского народа и Украины как государства, которое уважает и защищает права людей", - сказал он.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал перекрыть границу с Украиной. "Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - сказал он, передает "БелТА".

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Дата
02
июля

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