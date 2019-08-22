МИД убеждает партнеров не возвращать Россию в G8

Украина привела факты против возвращения России в G8. ФОТО: ГОРДОН

Украина проинформировала все ключевые столицы мира, что оснований для возвращения России в G8 нет.

"Зная, что тема Украины будет важной темой повестки дня саммита" Группы семи "во французском городе Биарриц, мы на всех уровнях работали в ключевых столицах мира, информируя партнеров об отсутствии каких-либо сдвигов в позиции России относительно прекращения агрессии против Украины", - сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко журналистам УНИАН.

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Россию исключили из G8 именно из-за начала агрессии против Украины и оккупацию украинских территорий.

"И вы уже видите первую реакцию партнеров: возвращение России в ряды" Группы восьми "возможно лишь при условии восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. Об этом заявил президент Украины и такую ​​позицию поддерживают наши международные партнеры", - добавила Зеленко.

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