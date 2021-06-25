МИД требует объяснений от Франции и Германия из-за Путина

В МИД планируют выяснить, почему эта инициатива возникла именно сейчас. Фото: pixabay.com

Украина будет детально разбираться в том, что стоит за инициативой Германии с Францией пригласить на саммит лидеров стран-членов ЕС президента РФ Владимира Путина.

Украина хочет лучше понимать, какие намерения преследует Берлин и Париж и как это соотносится с санкционной политикой против России, а также их ролью посредников в "нормандском формате". Министерство иностранных дел будет иметь разговоры с послами Германии и Франции, заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба.

"Убежден, что если близкие тебе, дружественные страны делают что-то, что грубо нарушает твои национальные интересы, то ты должен быть с ними откровенным и так же жестко свои национальные интересы защищать", - заявил министр.

В МИД планируют выяснить, почему такое предложение возникло именно сейчас, и как дальше будут вести себя Берлин с Парижем.

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Канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить на саммит лидеров стран-членов ЕС президента России Владимира Путина. Эту идею поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Но лидеры ЕС отклонили призыв Германии и Франции встретиться в таком формате.