МИД требует объяснений от Франции и Германии из-за Путина

Украина будет детально разбираться в том, что стоит за инициативой Германии с Францией пригласить на саммит лидеров стран-членов ЕС президента РФ Владимира Путина.
Украина хочет лучше понимать, какие намерения преследует Берлин и Париж и как это соотносится с санкционной политикой против России, а также их ролью посредников в "нормандском формате". Министерство иностранных дел будет иметь разговоры с послами Германии и Франции, заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба.
"Убежден, что если близкие тебе, дружественные страны делают что-то, что грубо нарушает твои национальные интересы, то ты должен быть с ними откровенным и так же жестко свои национальные интересы защищать", - заявил министр.
В МИД планируют выяснить, почему такое предложение возникло именно сейчас, и как дальше будут вести себя Берлин с Парижем.
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Канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить на саммит лидеров стран-членов ЕС президента России Владимира Путина. Эту идею поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Но лидеры ЕС отклонили призыв Германии и Франции встретиться в таком формате.
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