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МИД России ответил Эрдогану об участии Турции на Донбассе

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МИД России ответил Эрдогану об участии Турции на Донбассе
Россия считает ситуацию на Донбассе "внутриукраинским конфликтом". Фото: МИД России/ТАСС

Россия не поддержала желание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стать посредником в конфликте между Украиной и Россией на Донбассе, поскольку считает этот конфликт "внутриукраинским".

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает ТАСС.

"Ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной по урегулировании внутриукраинского конфликта не может идти речи", - отметила Захарова.

Также добавила, что РФ благодарны турецкой стороне и президенту Турции Эрдогану за стремление содействовать урегулированию "внутриукраинского конфликта".

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"Важным шагом на этом направлении мог бы стать его вклад в убеждение украинских властей отказаться от агрессивных планов в отношении Донбасса и начать выполнять минские договоренности в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска", - добавила Захарова.

Президент Турции Эрдоган выразил желание стать посредником между Киевом и Москвой. Также Эрдоган рассказал, что уже не раз обсуждал это с президентом России Путиным. Также Эрдоган добавил, что это обязательно будет обсуждать и с Киевом. В Офисе президента на предложение Турции отреагировали позитивно.

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