МИД отреагировало на идею пригласить Путина на саммит ЕС

Инициатива возобновить саммит с Россией без прогресса с российской стороны будет опасным отклонением от политики санкций ЕС. Фото: facebook.com/UkraineMFA

Идея саммита между Евросоюзом и Россией является опасным отклонением от политики санкций. В 2014-м такие саммиты заморозили именно на фоне российской агрессии против Украины.

Киев уверен в отсутствии оснований для возобновления диалога такого уровня, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в Брюсселе. На встрече с представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем он донес обеспокоенность относительно информации о планах возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Инициатива восстановить саммит с Россией без прогресса с российской стороны может только подорвать политику непризнания и эффективность режима санкций и, что еще более опасно, отбить желание у России имплементировать Минские соглашения", - сказал Кулеба.

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Вчера канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить на саммит лидеров стран-членов ЕС президента России Владимира Путина. Эту идею поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Встретиться в таком формате европейские лидеры готовы, чтобы попытаться улучшить отношения с РФ. Встреч в таком формате не было с 2014 года, когда Россия начала военную агрессию против Украины и аннексировала Крым. Сегодня стало известно, что Меркель выступила за диалог с Путиным.