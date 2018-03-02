МИД отреагировал на заявление Газпрома: Повышают ставки

Газпром объявил расторжение контрактов с Нафтогазом. Фото: infopolk.ru

Заявлением о расторжении контрактов на реверс и поставки газа в Украину Россия пытается повысить ставки.

Так отреагировал министр иностранных дел Павел Климкин.

"Вчера я Газпром назвал "наперсточниками", а сегодня они ведут себя, как игроки в покер, и пытаются повышать ставки", - отметил глава МИД.

При этом Климкин отметил, что не понимает, во что и с кем играют россияне.

Вчора я Газпром назвав "наперсточниками", а сьогодні вони поводяться як гравці у покер і намагаються підвищувати ставки. Лише незрозуміло, у що і з ким вони грають. https://t.co/ZtlbIC4bOj — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 2 березня 2018 р.

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Российский Газпром после поражения в Стокгольмском арбитраже объявил о начале процедуры расторжения контрактов с Нафтогазом.