МИД отреагировал на заявление Газпрома: Повышают ставки

Заявлением о расторжении контрактов на реверс и поставки газа в Украину Россия пытается повысить ставки.
Так отреагировал министр иностранных дел Павел Климкин.
"Вчера я Газпром назвал "наперсточниками", а сегодня они ведут себя, как игроки в покер, и пытаются повышать ставки", - отметил глава МИД.
При этом Климкин отметил, что не понимает, во что и с кем играют россияне.
Вчора я Газпром назвав "наперсточниками", а сьогодні вони поводяться як гравці у покер і намагаються підвищувати ставки. Лише незрозуміло, у що і з ким вони грають. https://t.co/ZtlbIC4bOj— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 2 березня 2018 р.
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Российский Газпром после поражения в Стокгольмском арбитраже объявил о начале процедуры расторжения контрактов с Нафтогазом.
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