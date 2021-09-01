МИД открывает представительство в Харькове: чем оно будет заниматься

Представительство будет оказывать помощь населению и поддерживать бизнес. Фото: mfa.gov.ua

Министерство иностранных дел Украины открывает представительство в Харькове.

Теперь жители северо-восточных регионов смогут легализовать документы без посещения Киева или Одессы. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Мы открываем представительство, чтобы услуги для наших граждан стали более доступными и качественными. Теперь жители северо-восточных регионов нашего государства всю консульскую и правовую помощь смогут получить в Харькове", - отметил глава ведомства Дмитрий Кулеба.

Распоряжение о создании представительства 1 сентября одобрил Кабмин.

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Представительство также будет работать в направлении поддержки местного бизнеса и привлечения в регион инвестиций.

По словам Кулебы, представительство будет координировать международную помощь в районах, прилегающих к зоне российско-украинского вооруженного конфликта.

Сейчас представительства МИД функционируют в Одессе, Львове и Ужгороде.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на открытие российской партии в Донецке. МИД считает, что Россия, открыв в оккупированных Донецке и Луганске представительство партии "Справедливая Россия - За правду", грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины. Агрессор затягивает в свое политическое, экономическое и электоральное поле неподконтрольные Украины территории.