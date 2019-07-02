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МИД готовит жесткий ответ на "измену", которую Европа проводит в ПАСЕ - Климкин

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МИД готовит жесткий ответ на &quot;измену&quot;, которую Европа проводит в ПАСЕ - Климкин
Фото: из открытых источников

Министерство иностранных дел подготовило план жестких ответных действий по Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в связи с решением ассамблеи восстановить полномочия России.

Об этом сказал глава МИД Павел Климкин, вчера заявил, что уходит в "политический отпуск", сообщают "УНН".

"Мы согласовали план действий, мы сейчас советуемся, как тактически его имплементировать. Например, делегация ПАСЕ не должно быть наблюдателем на этих выборах. Я считаю, что нам нужно пересмотреть, каким образом мы дальше будем участвовать в разных палатах ПАСЕ, есть еще несколько идей, которые мы согласовали. Это довольно комплексный план, который должен стать реакцией, причем жесткой и очень последовательной, на ту "измене", которую Европа осуществила в контексте ПАСЕ", - рассказал Климкин.

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Также он отрицает, что восстановление полномочий РФ в ПАСЕ было частью соглашения по освобождению 24 украинских моряков.

"Это не пропорционально. То есть, банально, идея одно на другое разменять - это не соответствует той логике, которой все придерживались в ПАСЕ".

И признал, что в ПАСЕ обсуждались различные варианты освобождения моряков.

Парламентская ассамблея Совета Европы в ночь на 25 июня поддержала резолюцию, которая меняет санкционный механизм. В этом же документе приглашают Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. 118 делегатов проголосовали за, 62 - против, еще 10 воздержались. Перед этим ПАСЕ отклонила более 200 поправок, которые подготовила украинская делегация для блокировки возвращения российской делегации в эту организацию.

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