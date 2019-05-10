Международные партнеры могут не успеть на инаугурацию Зеленского

В парламенте зарегистрировали постановление с тремя датами проведения инаугурации. Фото: УНИАН

Зарубежные партнеры могут не успеть приехать на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского, если ее назначат на 19 мая.

Об этом сказал народный депутат Игорь Лапин в эфире телеканала "Прямой".

Он объяснил, что, согласно закону, постановление о дате инаугурации в парламенте должен регистрировать председатель Верховной Рады и оно должно быть одно.

"Теоретически, 14 [мая] регламентный комитет его рассмотрит. 15 или 16 Верховная Рада проголосует за 19. И за сутки международные партнеры должны приехать к Зеленскому на инаугурацию. Как это будет выглядеть с точки зрения международной политики? Так не делается", - сказал Лапин.

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После встречи с руководителями фракций и групп Владимир Зеленский сообщил, что Верховная Рада 14 мая назначит дату его инаугурации. Победитель выборов предлагает провести ее 19 мая. Тогда он сможет распустить Верховную Раду - согласно закону, имеет право сделать это до 27 мая. Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович раскритиковал выбор 19 мая. В Верховной Раде зарегистрировали несколько постановлений о проведении торжественного заседания, посвященного принесению присяги новоизбранным президентом. Для инаугурации предлагают даты 19, 20 и 28 мая.