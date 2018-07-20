Международное влияние Таруты убедило западных партнеров Украины сохранять санкции против России – СМИ

Сергей Тарута сыграл важную роль в обороне Мариуполя летом-осенью 2014 года. Фото: Украинская правда

Лидер партии "Основа" Сергей Тарута сыграл важную роль в обороне Мариуполя летом-осенью 2014, когда был донецким губернатором. Об этом пишет издание Донбасс. Комментарии

"Именно Тарута в условиях активной фазы российской агрессии восстановил в освобожденных районах Донетчины всю гражданскую управленческую вертикаль и сыграл важную роль в обороне родного ему Мариуполя летом-осенью 2014-го", – написали Донбасс. Комментарии

В издании подчеркнули, что сегодня непосредственных ставленников Таруты среди чиновничества области осталось немного, но влияние в городе и Приазовье он сохраняет.

"Его влияние характеризуется больше различными богатыми связями, в том числе и международного уровня. Именно благодаря дружеским отношениям с Тарутой, еще весной 2015 года линию фронта возле Мариуполя впервые посетил теперь уже бывший глава представительства Евросоюза в Украине Ян Томбински", – напомнили в издании.

Донбасс.Комментарии также обратили внимание на значение международных связей лидера партии "Основа" в вопросе сохранения санкций против РФ.

"С того времени (пребывания Таруты на посту донецкого губернатора – ред.) дипломаты разных уровней стали регулярно приезжать в зону АТО как раз в Приазовье, что убедило многих из них в необходимости сохранения режима западных санкций против России", - подытожили Донбасс. Комментарии.