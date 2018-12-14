Международник спрогнозировал судьбу "Северного потока-2"

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Магистральный газопровод из России "Северный поток-2" будет достроен.

Такое убеждение высказал политолог-международник Борис Тизенгаузен в эфире "112 Украина".

"Это абсолютно убыточный для России проект. Его цель - сделать Германию зависимой, сделать ее газовым хабом. И через Германию раздавать газ и сделать более зависимыми от российских энергоресурсов остальные европейские страны. К сожалению, этот проект будет достроен. Сейчас мы видим только заявления, хотя трубы по дну Балтийского моря уже прокладываются. Даже если будут приняты санкции по отношению к компаниям, которые строят, Россия достроит", - сказал изенгаузен.

Он пояснил, что резолюция Европарламента, который назвал "Северный поток-2" угрозой европейской энергетической безопасности, не обязательно к исполнению. И немцы не откажутся от бонусов в виде дешевого газа.

"Даже если будет реализован "Северный поток", то украинская газотранспортная сеть все ровно будет нужна Российской Федерации. Потому что "Северный поток-2" не может выполнять программу по быстрым изменениям, например сезонным. У него есть определенная мощность, на которую он будет работать. А вот резко, в течении недели подать газ в Европу можно только за счет украинской газотранспортной системы и наших газовых хранилищ", - пояснил Тизенгаузен.

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"Северный поток-2" - проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной более 1200 км. Является расширением "Северного потока". По пропускной способности и протяженности соответствует действующему газопроводу. Параллельно текущему газопроводу OPAL немецкие компании строят газопровод Eugal для поставок газа в центрально-европейского газового хаб в австрийский городок Баумгартен.