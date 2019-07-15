Между Зеленским и Ющенко провели параллели

Ющенко разочаровались за год, говорит социолог. Фото: radiosvoboda.org

Очарование президентом Владимиром Зеленским очень быстро пройдет.

Об этом сказала социолог Ирина Бекешкина в интервью "Тиждень.ua"

"Если посмотреть на послевыборный опрос КМИС, сперва ожидания избирателей от него - снижение тарифов. Может, и снизят, не знаю, но эти ожидания слишком завышены.

Вспомним, как разочаровались в Ющенко. Я, кстати, теперь не видела, чтобы ездили Киевом авто и сигналили "Зе-лен-ский!". А "Ю-щен-ко!" - такое было. Ющенко вообще воспринимался как божок. И разочарование наступило уже до конца года. Правда, тогда состоялся коррупционный скандал.

Киевом не ездили авто и не сигналили "Зе-лен-ский!". А "Ю-щен-ко!" - такое было

Можно вспомнить и 50% Порошенко. Пусть это не 72%. Такой результат стал возможным потому, что восток проигнорировал выборы. Но в центре и на западе голосование было почти единогласным. И что произошло со страной, когда разочаровались? Да ничего. Я этого не боюсь", - сказала эксперт.

"Когда будут назначать на должности любого, кто попадется. Надо все-таки осторожно к этому подходить. Я знаю, что в исполнительной власти, в департаментах есть очень хорошие молодые управленцы. И изменить всех только потому, что нужны новые? Назначать надо тогда, если есть лучшие, а не просто "своих", - говорит Ирина Бекешкина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент занимается избирательной кампанией - Портников

21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.